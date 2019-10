13-Jährige tot: Jugendamt hatte Betreuung der religiösen Familie beendet

Welcher religiösen Gruppierung die Familie angehört, ist derzeit noch unklar. Es soll sich um Mitglieder einer Freikirche handeln.

Fälle, in denen Kinder oder auch erwachsene Angehörige verschiedener Religionen oder Sekten sterben, gibt es immer wieder. Im Jahr 2012 starb in London ein fünf Monate alter Bub. Seine Eltern waren Anhänger der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten und verweigerten dem Kind eine Behandlung, gegen Vitaminmangel. In den USA starb 2008 eine Elfjährige an Diabetes. Die strenggläubigen Eltern entschieden sich dafür, für die Gesundheit ihrer Tochter zu beten, anstatt sie behandeln zu lassen.

In Deutschland machte ein Fall der „Neuen Gruppe der Weltdiener“ Schlagzeilen. Ein Bub der an Mukoviszidose (Stoffwechselerkrankung, Anm.) litt, wurde nicht behandelt, die Eltern waren nicht einmal krankenversichert. Im Alter von 16 Jahren flüchtete der Jugendliche zu seinem leiblichen Vater. Er wog zu diesem Zeitpunkt nur mehr 30 Kilo und hatte schwere, irreparable Schäden an der Lunge. In all diesen Fällen wurden die Eltern zu Haftstrafen verurteilt.