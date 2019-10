Jugendliche im Keller: Mysteriöse Social-Media-Accounts

"Mein Glaube ist, dass alle Menschen dasselbe Potenzial haben, alle haben das höchste Potenzial. Alle können vom Höchsten träumen und es erreichen." Das steht in der Twitter-Beschreibung jenes 25-jährigen Mannes, der laut Medienberichten am Dienstag in der Stube eines Wirten im niederländischen Dorf Ruinerwold aufschlug. Schmutzig, mit alter Kleidung, unrasiert: Der Mann fiel auf. Als er erzählte, dass er seit neun Jahren in einem Keller gelebt habe und Hilfe brauche, alarmierte der Wirt die Polizei. Die Beamten fanden daraufhin in einem abgelegenen Bauernhof einen Eingang zu einem Keller, in dem sechs Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren lebten.

Ein 58-jähriger Österreicher ist mittlerweile verhaftet worden. Er hatte das Grundstück gemietet. In welcher Beziehung er zu den Jugendlichen stand, ist noch nicht bekannt. Durch die Social-Media-Präsenz des 25-jährigen Mannes wird der Fall nun jedenfalls noch mysteriöser, als er ohnehin schon ist. Der Mann hat Accounts auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn. Laut seiner Facebook-Beschreibung ist er bei drei niederländischen Unternehmen angestellt - unter anderem bezeichnet er sich als "Online Store Manager".