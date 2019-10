Es geht nicht um den Brexit

„Wo ein Wille, da ein Deal – wir haben einen“, twitterte EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker, und der britische Premier Boris Johnson sprach schlicht von einem „großartigen Deal“: Dreieinhalb Jahre nach dem Referendum, in dem knapp 52 Prozent der Briten für einen Austritt des Königreiches aus der EU votierten, zwei verschlissene britische Premiers ( David Cameron, Theresa May) später und zwei Austrittsdatums-Verschiebungen später und einen bereits erfolgten Brexit-Deal später einigten sich Großbritannien und die EU nun auf eine weitere Einigung. Sie soll einen geregelten Austritt am 31. Oktober ermöglichen soll.

Die Erleichterung ist verständlich. Aber wohl verfrüht.