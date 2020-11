Die aktuelle Corona-Lage: Mehr als 7.500 Neuinfektionen in Österreich

Kommt der harte Lockdown, oder reichen die bisherigen Maßnahmen?

Die Antwort auf diese Frage liegt vor allem in der Zahl der Neuinfektionen. 9 Tage ist es her, dass ganz Österreich in den "Lockdown light" - mit den Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr, geschlossenen Bars und Restaurants, ging.

Wenn die Maßnahmen gegriffen haben, dann sollte man das am Donnerstag an den Zahlen ablesen können. Zehn Tage - so lautet die Faustregel - braucht es, um auch einen Einfluss von Restriktions-Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen messen zu können.

Das Problem: Von Dienstag auf Mittwoch ist die Zahl der Neuinfektionen noch einmal kräftig gestiegen. 7.514 neue positive Testergebnisse verzeichneten die Behörden innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Das ist der zweithöchste gemessene Wert seit dem Inkrafttreten der neuen Maßnahmen. Vergangenem Samstag war mit über 8.000 Neuinfektionen der bisherige Höchststand registriert worden.