3.033 neue Fälle in Österreich

Unterdessen gibt es positive Nachrichten für eine Zeit, in der wir uns nicht mehr mit Lockdowns beschäftigen müssen: Nach dem US-Pharmakonzern Moderna beantragte auch die deutsche Firma Biontech die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU. Wie lange die Überprüfung jeweils dauern wird, ist unklar, möglicherweise wird sie aber noch im Dezember abgeschlossen. Das könnte einen Einsatz des Impfstoffes BNT162b2 bereits vor Ende 2020 in Europa ermöglichen.