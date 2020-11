Massentests: Fragwürdige Auftragsvergabe

Die Preise der Tests variieren stark. 4,86 Euro pro Stück bei IFMS, 6,24 Euro bei Siemens und am teuersten ist Roche mit 7,805 Euro.

„Intransparent und vergaberechtlich in mehrfacher Hinsicht nicht korrekt “ sei diese Beschaffung abgelaufen, kritisiert Vergabe-Expertin Kathrin Hornbanger von Baker McKenzie. Sie vertritt eine heimische Vertriebsfirma des deutschen Testanbieters Medsan.

Die Vergaben wurden nicht offen ausgeschrieben. Dazu war der Zeitdruck zu groß, argumentiert BBG-Geschäftsführer Gerhard Zotter und beruft sich auf eine EU-Empfehlung. Die BBG habe daher ein sogenanntes Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung durchgeführt.

Fragt sich, ob die Zeit wirklich so knapp war. Schon im September wurden in Österreich Massentests diskutiert, am 13. Oktober wurden die Antigentests in die Teststrategie des Gesundheitsministeriums aufgenommen.