Corona: Mehr als 2.500 Neuinfektionen in Österreich

Von Samstag auf Sonntag liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut deutlich über 2.500. Die 2.782 neuen Ansteckungen sind ein neuer Sonntags-Höchstwert.

Im Bundesländervergleich gab es die meisten neuen, bestätigten Fälle erneut in Wien (686), gefolgt von Oberösterreich (612), Niederösterreich (416), Steiermark (325), Tirol (313), Salzburg (269), Vorarlberg (68), dem Burgenland (47) und Kärnten (46).

Bisher gab es in Österreich 80.811 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (25. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 979 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 57.858 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.225 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 174 der Erkrankten auf Intensivstationen.