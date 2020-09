Corona: 813 Neuinfektionen in Österreich

Von Freitag auf Samstag sind in Österreich 813 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Zudem gibt es 510 neue Genesene. Aktuell sind hierzulande 7.748 Menschen mit dem Virus infiziert.

Seit Beginn der Pandemie gab es hierzulande 1.432.099 Testungen, Samstag Früh wurden 18.134 neue Tests vermeldet.

Blick in die Länder

Bei den Bundesländern kamen am meisten Neuinfektionen in Wien dazu - und zwar 431. In Oberösterreich waren es 107, in Tirol 80 und in Niederösterreich 70.

Seit Beginn der Corona-Krise wurden in Österreich 37.474 Personen positiv auf das Virus getestet.