Corona: 2.743 Neuinfektionen in Österreich

Liegt es an den eindringlichen Warnungen der Politiker der vergangenen Tage - oder doch nur an den Osterferien, in denen Österreichs Schüler nicht regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden können? Fakt ist: In den vergangenen Tagen war eine leichte Erholung der Zahlen festzustellen - wenngleich auf unverändert hohem Niveau. Die 7-Tages-Inzidenz sank von 260,6 auf aktuell 249,7.

Von Samstag auf Sonntag wurden nun 2.743 neue Fälle registriert. Im Vergleich zum Sonntagswert vor einer Woche (2.679) wurden jedoch rund 60 Fälle mehr registriert. Mit Ausnahme des Sonntags-Werts lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen damit die gesamte Woche deutlich über 3.000.

In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem 15 neue Todesfälle gemeldet.

Damit gibt es in Österreich aktuell 36.664 aktive Corona-Fälle.

Derzeit befinden sich 2.213 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 554 auf Intensivstationen betreut - 23 mehr als noch vor 24 Stunden.