Junge Leute haben die höchsten Infektionsraten

In einem Jahr Pandemie hat sich einiges gewandelt. Das hat mit dem Auftreten aggressiver Virus-Varianten einerseits und – die gute Nachricht – mit dem Vorhandensein der Impfung zu tun. Fest steht jedenfalls, bei den Zahlen liegen die Jungen mittlerweile ganz vorne (siehe Grafik weiter unten). Und das Virus ist auch für sie gefährlicher als noch vor einem Jahr. Erst letzte Woche berichtete der KURIER: In der Klinik Floridsdorf ist der jüngste Intensivpatient 18. Die Krankheitsverläufe sind durch die Variante B.1.1.7 „schneller und schwerer“, sagt der Intensivmediziner Stephan Kettner.

Welche Gruppen stecken sich am häufigsten an?

Die Daten der AGES, die der Statistiker Erich Neuwirth ausgewertet hat, zeigen einen klaren Trend: Seit Mitte Februar ist die Zahl der positiven Fälle pro 100.000 Einwohner bei den 15- bis 24-Jährigen am höchsten. Was auffällt: In Wien gingen die Infektionsraten bei dieser Altersgruppe besonders stark in die Höhe, ebenso bei den 5- bis 14-Jährigen. Eine finale Erklärung gibt es dafür noch nicht: „Möglicherweise funktionieren die sozialen Kontakte der Jugendlichen in der Großstadt anders“, sagt Neuwirth. Die Infektionsraten bei den davor so stark betroffenen über 85-Jährigen gehen hingegen stark zurück, was auch auf die bereits hohe Durchimpfung dieser Gruppe zurückzuführen sein dürfte.