Corona: 2.123 Neuinfektionen in Österreich

Die Corona-Zahlen in Österreich bewegen sich weiter auf einem hohen Niveau: 2.123 Neuinfektionen binnen 24 Stunden waren von Samstag auf Sonntag laut Innen- und Gesundheitsministerium zu verzeichnen. Ob damit die von vielen ersehnten sachten Öffnungsschritte im Gastro- und Tourismusbereich, im Sport und in der Kultur kommen werden, über die am Montag die Bundesregierung beraten wird, scheint fraglich.

Bisher gab es in Österreich 459.440 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (28. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.561 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 430.415 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.291 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 279 auf Intensivstationen betreut.

Regierung legt sich bei Lockerungen nicht fest

Am Montag trifft sich die Regierung mit Experten, den Oppositionsparteien und den Landeshauptleuten zum Corona-Gipfel, um die weitere Vorgehensweise zu beraten. Es müssen zwei Dinge abgewogen werden: Auf der einen Seite soll die jetzige relativ stabile Situation nicht aufs Spiel gesetzt werden, auf der anderen Seite wachsen die Begehrlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Kultur auf Erleichterungen ab Mitte des Monats.



