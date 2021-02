Zahlen weiter hoch: 2.457 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Am Mittwoch wurde erstmals seit über einem Monat die 2000er-Marke geknackt, am Donnerstag wurden bereits knapp 2.400 Neuinfektionen bestätigt, am Freitag kamen noch einmal fast 2.100 hinzu. Und am heutigen Samstag wurde mit 2.457 Neuinfektionen der Höchststand der Woche gemeldet. Der Trend der vergangenen Tage, er hält also an.

Bisher gab es in Österreich 457.317 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (27. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.538 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 428.904 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.266 Personen aufgrund des Virus in krankenhäuslicher Behandlung, davon werden 264 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen nach Bundesländern

Wien: 769

Burgenland: 93

Kärnten: 165

Niederösterreich: 520

Oberösterreich: 258

Salzburg: 185

Steiermark: 294

Tirol: 133

Vorarlberg: 40

Die Regierung wird am Montag mit Experten, Opposition und Landesvertretern die Lage evaluieren und dann über die weitere Vorgangsweise entscheiden. Wirtschaft, Sport und Kultur haben zuletzt massiv auf weitere Öffnungen ab Mitte März gedrängt - aber die Infektionszahlen sind nach den Lockerungen vor drei Wochen deutlich angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern liegt schon wieder bei 150, die geschätzte effektive Reproduktionszahl mit 1,11 klar über dem kritischen Wert. Und mittlerweile hat sich die stark ansteckende N501Y-Mutation breitflächig ausgebreitet.

Die Epidemiologin Eva Schernhammer wird der Regierung am Montag empfehlen, vorerst keine Lockerung der Corona-Maßnahmen anzukündigen. Die Situation sei "sehr komplex", es sei nicht möglich, die weitere Entwicklung vorherzusagen. Weitere Öffnungen könnte man guten Gewissens nur bei stabilen Infektionszahlen und der Gewissheit ankündigen, "dass das auch so bleibt".

Mehr dazu hier: