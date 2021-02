Dreistufen-Plan für die Öffnung des Sports

Man ging am Freitagabend in die Verlängerung. Denn da stieg mit den Dachorganisationen, Sportminister Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Staatssekretär Magnus Brunner als ÖTV-Präsident der Sportgipfel, der deutlich länger dauerte als geplant, am Ende aber noch kein konkretes Ergebnis brachte.

Sport Austria legte ein Konzept in Form eines Dreistufen-Plans vor, ausgearbeitet gemeinsam mit Hans-Peter Hutter von der Meduni Wien. Der sieht für Anfang März eine Öffnung des Outdoor-Sports vor, mit Training in Kleingruppen und ohne Körperkontakt. Mitte März sollen auch Teile des Indoor-Sports folgen, ehe Anfang April in vollem Umfang gesportelt wird. So der Plan.