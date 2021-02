Zahlen weiter hoch: 2.093 Neuinfektionen in Österreich

Am Mittwoch wurde erstmals seit über einem Monat die 2000er-Marke geknackt, am Donnerstag wurden dann bereits knapp 2.400 Neuinfektionen bestätigt.

Und am Freitag kamen noch einmal 2.093 hinzu. Der Trend der vergangenen Tage, er hält also an. Die 7-Tages-Inzidenz liegt inzwischen bei 148,31. Noch am 9. Februar lag dieser Wert bei 104 - das war der niedrigste Stand seit Mitte Oktober.

Hinzu kamen in 22 neue Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden. Damit gibt es aktuell 19.088 aktive Fälle.

Insgesamt starben in Österreich im vergangenen Jahr 90.517 Menschen - davon 6.477 an oder mit Covid-19. Damit war jeder 14. Tote im Jahr 2020 auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Bei den Neuinfektionen gibt es nach wie vor große regionale Unterschiede. Während in Rust in den vergangenen sieben Tagen nicht ein Corona-Fall bestätigt wurde, explodieren in Hermagor die Zahlen richtiggehend. Hier liegt die 7-Tages-Inzidenz aktuell bei 670, vergangene Woche lag der Wert noch bei 559. Getrieben werden die Neuinfektions-Zahlen in dem Kärntner Bezirk vor allem durch die deutlich ansteckendere britische Virusvariante. Mehr dazu hier: