Impfstoffproduktion: Kurz reist am 4. März nach Israel

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am 4. März nach Israel reisen, und zwar gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Geplant ist ein Treffen bei Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Das gab der Kanzler am Freitag bei einem Hintergrundgespräch vor Journalisten bekannt.

Ziel der Reise ist eine Kooperation der drei Länder bei Forschung und Produktion von Corona-Impfstoff in der Phase II, wenn nämlich die derzeitigen Impfstoffe gegen Mutationen teilweise ihre Wirkung verloren haben werden. Kurz nannte bereits ein konkretes Projekt: So soll der Klosterneuburger Impfstoffproduzent „Polymun“, der bereits jetzt an der Herstellung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs beteiligt ist, Teil der Kooperation sein. Darüber hinaus sind zwei weitere österreichische Pharmafirmen für die Produktion anderer Corona-Impfstoffe im Gespräch. Ebenfalls existiert bereits ein israelisch-dänisches Pharmaunternehmen, das in das Drei-Länder-Projekt einbezogen werden soll.

„Unsere Priorität ist, die Produktion und Beschaffung von Impfstoffen für die Zukunft zu beschleunigen. Darüber waren wir uns bei der Videokonferenz des Europäischen Rats einig. Wir müssen uns auch auf weitere Mutationen und eventuell neue Pandemien vorbereiten“, so Kurz.