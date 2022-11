"Passiert das hier öfter?": Gestrandete Touristen auf Bahnhöfen

Kollegin Anja Kroell war am Bahnhoff Mallnitz und hat uns ihre Eindrücke geschildert:



Mallnitz, Kärnten, 06:04 Uhr:



Eigentlich würde ich exakt jetzt im Zug nach Wien sitzen. Besprechungen, Termine, letzte Treffen vor Weihnachten. Alles, was persönliche Anwesenheit erfordert.



Doch der Streik der ÖBB hat den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bereits am Sonntag verkündete die Stimme von Chris Lohner den Streik auf den heimischen Bahnsteigen.



Gehört haben dürften die Durchsage alle. Denn um kurz vor 6.30 Uhr ist am Bahnhof im Mölltal niemand zu sehen. Obwohl es eigentlich eine klassische Pendlerzeit ist.



Ich sitze im Auto. Erster Zwischenstopp nicht Bad Gastein, wie sonst üblich auf der geliebten Zugstrecke via Salzburg nach Wien. Dieses Mal heißt der erste Zwischenstopp Klagenfurt, von wo aus es in einer eilig organisierten Fahrgemeinschaft über die Südautobahn A2 weiter zu den unaufschiebbaren Terminen geht.



Wäre ein normaler Montag, hätte ich mit dem Zug 4.26 Stunden nach Wien benötigt. Laut Navi sollen es mit dem Auto nun 4.35 Stunden sein. Ob diese Zeit dem Praxistest standhält, wird sich zeigen.



Fest steht bereits jetzt: Das übliche Arbeiten am Laptop im Zug wird ausfallen. Stattdessen werden Mails und diese Zeilen am Handy getippt.



Rund 25.000 Pendlerinnen und Pendler sind in Kärnten von den Streiks betroffen. Sechs Züge, die vor Mitternacht weggefahren wären und ihr Ziel bis 0 Uhr nicht erreicht hätten, sind bereits ausgefallen.