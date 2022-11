Es wird gestreikt: Zug fährt … nicht ab

Wer bewegt sich (nicht)?

„Wir haben uns in jede Richtung bewegt“, konstatierte Thomas Scheiber am Sonntag, der für die Wirtschaftskammer und somit Arbeitgeberseite verhandelte. Konträr das Bild des Chefverhandlers der Gewerkschaft Vida, Gerhard Tauchner: „Die Verantwortung für diesen Warnstreik liegt ausschließlich bei der Wirtschaftskammer. Hätte sie sich bewegt und ernsthaft verhandelt, hätten wir schon lange einen Abschluss.“

Die Arbeitnehmer gingen mit 400 Euro monatlich mehr in die Verhandlungen, die Arbeitgeber mit 200 Euro plus einer Einmalzahlung von 1.000 Euro im Dezember. In der fünften Runde am Samstag bzw. sechsten am Sonntag stockte die Kammer den monatlichen Fixbetrag auf 208 Euro auf, das sei ein durchschnittliches Lohnplus von 8,44 Prozent, in den unteren Einkommensklassen bis zu 12,42 Prozent. „Aber acht Euro wenden keinen Warnstreik ab“, konstatierte Vida-Verhandler Tauchner.

50.000 Beschäftigte

Kammervertreter Thomas Scheiber konterte, man sei noch mit einem zusätzlichen Teuerungsbonus konfrontiert worden. „Waren die Forderungen bisher schon maßlos, dann ist diese Vorgehensweise unmittelbar vor einem Streik verantwortungslos.“ Ähnlich scharf reagierte ÖBB-Chef Andreas Matthä: „Mir fehlt jedes Verständnis für diesen Streik. Die Arbeitgeberseite hat mit 8,44 Prozent das höchste Angebot aller Branchen gestellt.“ Rund 50.000 Beschäftigte gibt es im Eisenbahner-Bereich.