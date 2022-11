Am Sonntag gab es keine Einigung in den KV-Verhandlungen der Eisenbahner. Das Resultat: Seit heute 00:00 Uhr wird gestreikt. Die wichtigsten Zugverbindungen - allen voran jene der ÖBB - stehen heute still. Ein Umstand, für den ÖBB-Chef Andreas Matthä kein Verständnis hat, wie er in heute im Ö1-Morgenjournal erklärte. "Ich halte einen Warnstreik von 24 Stunden für nicht verhältnismäßig."