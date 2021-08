Von Freitag auf Samstag gab es in Österreich 607 neue Corona-Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit weiter - auf 39,02 an.

Damit wurden so viele Fälle registriert wie zuletzt am 21. Mai.

Zudem gibt es zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der aktiven Fälle liegt aktuell bei 6.085. Das sind rund 4.300 mehr als vor einem Monat, seither gab es einen deutlichen Anstieg.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 100.474 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate sank damit im Vergleich zum Vortag leicht, sie liegt aktuell bei 0,6 Prozent.

In den österreichischen Spitälern gibt es aktuell 146 Patienten, das sind vier mehr als noch am Vortag. Auf den Intensivstationen sind es 40 Patienten aktuell und damit sieben Patienten weniger als am Vortag.

5.341.717 Menschen (59,80% der Gesamtbevölkerung) haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, davon haben 4.795.651 Menschen (53,69%) einen vollständigen Impfschutz. Wie eine neue Auswertung zeigt, entfielen seit Jänner lediglich 0,5 Prozent der registrierten Neuinfektionen auf vollständig geimpfte Personen, 1,5 Prozent der Neuinfektionen traten bei einfach Geimpften auf - mehr dazu lesen Sie hier.