Woher kommen die aktuellen Neuinfektionen und wer ist betroffen?

Hier zeigt sich klar, dass die meisten Neuinfektionen, nämlich 27 Prozent der geklärten Fälle, in der vergangenen Analyse-Woche durch Reise-assoziierte Fälle verursacht wurden. Hier sind zum Beispiel auch bereits die Fälle im Zusammenhang mit dem Cluster rund um das kroatische Festival "Austria goes Zrce" enthalten.

Knapp dahinter liegen die lokalen Fälle mit 26 Prozent. Hier einberechnet sind unter anderem Cluster in Österreich durch die Nachtgastronomie oder aber auch durch Infektionen im privaten Rahmen.

Hospitalisierungen auf niedrigem Niveau

Aktuell sind 142 Corona-Patienten auf einer Normalstation in den österreichischen Spitälern. Das ist ein neuer Höchststand seit dem 3. Juli, also seit fast genau einem Monat. Zwar sind die Zahlen seit dem Tiefststand am 27.7. mit 99 Patienten wieder im Steigen, doch all das auf einem niedrigen Niveau. Zum Vergleich: Noch Anfang Mai gab es zehn Mal mehr, nämlich über 1.000, Patienten in den heimischen Spitälern.