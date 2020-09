520 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag gibt es in Österreich 520 neue positive PCR-Tests. Seit Beginn der Pandemie sind damit 30.081 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt wurden in Österreich 1.276.477 Tests durchgeführt, das ist ein Plus von 10.254 Tests seit Montag.

Heute kamen die Zahlen des Ministeriums mit Verspätung. Unter anderem kann das mit der Datenbereinigung in Wien zu tun haben. In der Bundeshauptstadt sind binnen 24 Stunden insgesamt 340 neue Fälle in die Coronavirus-Statistik aufgenommen worden.

Dabei handelt es sich laut Krisenstab zum Teil jedoch um ältere Testergebnisse, die nun ergänzt wurden, hieß es am Dienstag. Die durchschnittliche Zahl der entdeckten Infektionen ist in Wien zuletzt deutlich angestiegen. Mit 75 lag sie gestern, Montag, jedoch deutlich unter dem Schnitt.

Nachmeldungen

In den vergangenen sieben Tagen wurden 159 Personen pro Tag positiv auf SARS-CoV-2 getestet, in der Woche davor waren es laut Krisenstab noch 127 im Schnitt gewesen. Bei den Zahlen heute handelt es sich demnach unter anderem um Nachmeldungen von Laboren sowie um einen abgearbeiteten Rückstau, der sich durch die sehr hohe Nachfrage an Tests sowie der sehr hohen Zahl an ermittelten Kontaktpersonen ergeben hat.

Nach Wien folgt Tirol mit 56 Neuinfektionen. Dahinter folgen Niederösterreich (49), Oberösterreich (27), Vorarlberg (18), Salzburg und Steiermark (je 10), Kärnten (6) und Burgenland (4).