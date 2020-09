Salzburger Cluster könnte noch weiter wachsen

16 bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gibt es im Salzburger „Cluster D“ bereits: Das umschreibt jenes Jungscharlager in Großarl im Pongau, an dem 22 Kinder und Jugendliche sowie neun Betreuer teilnahmen. Bis Sonntagabend gab es 15 Fälle, am Montag wurde ein weiterer positiver Test bekannt.

Noch mehr möglich

Die Salzburger Behörden befürchten jedoch, dass das nicht alles war: „Vor allem aus dem familiären Umfeld“ könnten noch Ansteckungen dazu kommen, hieß es am Montag seitens der Stadt Salzburg.