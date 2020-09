Schulstart unter Corona-Maßnahmen in Ost-Österreich

Gespannt blickten tausende Eltern und natürlich auch Schulkinder auf die Veröffentlichung der Corona-Ampel am vergangenen Freitag. Sie ist die Grundlage für die Maßnahmen, die die Schulen in Österreich im Kampf gegen das Coronavirus zu treffen haben.

Schutzmaske am Gang, ja oder nein? Dürfen schulfremde Personen bzw. Eltern überhaupt das Schulgebäude betreten, um beim ersten Schultag ihrer Kinder dabei zu sein? - In Niederösterreich und dem Burgenland steht die Ampel auf Grün. In Wien leuchtet sie gelb.

Empfang im Schulhof

Im BG Zehnergasse in Wiener Neustadt starten heute 1.200 Schüler in das neue Schuljahr. Alle Erstklassler und ihre Eltern wurden im Schulhof von Direktor Werner Schwarz begrüßt, um die nötigen Abstände zu wahren. Für die Schüler ging es danach ohne Begleitpersonen in ihre Klassen.