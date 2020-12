2.131 neue Corona-Infektionen in Österreich

In Österreich gibt es seit Dienstag wieder 2.131 neue Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen gegen den Trend wieder über 2.000 pro Tag gestiegen.

Von Dienstag auf Mittwoch gibt es außerdem 3.326 neue Genesene. Da die Zahl der neuen Genesenen trotz allem höher ist, als jene der neuen Infektionen geht damit auch die Zahl der aktiven Fälle zurück.

Allerdings gab es in den vergangenen 24 Stunden auch wieder 114 neue Corona-Todesfälle. Damit sind in Österreich bisher 5.654 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.