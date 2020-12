"Massiver Anstieg der Ungleichheit" durch Corona-Krise

Die einen verlieren ihren Job, können ihre selbstständige Tätigkeit nicht mehr ausüben und müssen schauen, wie sie ihre Miete bezahlen können. Die anderen profitieren von den steigenden Aktienkursen, Goldpreisen oder anhaltend hohen Immobilienwerten. "Die Corona-Krise führt zu einem massiven Anstieg der Ungleichheit in der Gesellschaft", warnt Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft der Arbeiterkammer (AK) Wien.

Weil die Lasten der Pandemie extrem ungleich verteilt seien, drohe eine weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft. So treffe ein Stillstand der Wirtschaft die ohnehin armutsgefährdeten Gruppen am stärksten. Der Sozialstaat könne hier zwar gegensteuern, es gebe aber Absicherungs-Lücken etwa bei alleinerziehenden Müttern, prekär Beschäftigten, Ein-Personen-Unternehmen (EPU) oder Langzeitbeschäftigungslosen. Auf der anderen Seiten würde der Aktienboom das Vermögen der Reichen noch weiter ansteigen lassen. Die AK fordert daher schon länger eine Vermögenssteuer zur finanziellen Abfederung der Corona-Krise.

Wie reich die Reichen sind

Um zu zeigen, wie ungleich die Vermögen in Österreich verteilt sind, wird gerne auf Umfragedaten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zurückgegriffen. Diese erhebt alle drei Jahre Einkommens- und Vermögensdaten im Rahmen des Household Finanance and Consumption Survey (HFCS). Diese Vermögenserhebung hat aber einen Haken: Sowohl die Armut am unteren Ende als auch die "Superreichen" am oberen Ende der Verteilung sind schwer zu erfassen. Die Superreichen sind entweder gar nicht in der Stichprobe enthalten, verweigern Antworten oder unterschätzen ihr Vermögen.