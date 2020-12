Corona-Teststraße in Wien: Doch noch Termine vor Weihnachten

In der Teststraße beim Austria Center in Wien wird es nun doch noch weitere Terminslots vor Weihnachten geben. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstagabend mit. Bis zum 26. Dezember werden 1.000 zusätzliche Termine pro Tag möglich sein. Auch der Zeitpunkt für die nächsten Massentests steht nun fest.

Möglich geworden sei die Kapazitätsausweitung durch die Errichtung weiterer Walk-In-Lanes und die Bereitstellung von zusätzlichem Personal. Man wolle damit etwa Menschen die Möglichkeit zur Testung geben, die zu den Feiertagen Angehörige in Pflegeheime besuchen wollen.

Außerdem hat Wien noch mit dem Bund paktiert, dass man vom 8. bis zum 17. Jänner die zweite Runde der Massentests durchführt. Was dies für das "Freitesten" bedeute, sei aber noch unklar, wurde gegenüber der APA betont. Man warte noch auf die entsprechende Verordnung.