Sohn von Neos-Abgeordneter am Westbahnhof mit Pfefferspray angegriffen

Bastian Brandstötter war am Montag gegen Mittag gerade auf dem Weg nach Hause und wollte am Wiener Westbahnhof in einen Lift einsteigen. Auf diesen musste der 26-jährige Motion-Designer kurz warten - er stellte sich neben einem älteren Mann an. Was dann geschah, lässt Brandstötter ratlos zurück.

"Der Mann hat plötzlich begonnen, mich anzuschreien, zu beschimpfen und zu treten", schildert er. Der Mann habe nicht neben ihm stehen und schon gar nicht mit ihm im Lift fahren wollen - "weil ich eine dunkle Hautfarbe habe", sagt Brandstötter.

Der 26-Jährige begann, die Auseinandersetzung zu filmen. Seine Mutter, Henrike Brandstötter, die seit 2019 für die Neos im Nationalrat sitzt, veröffentlichte die Aufnahmen kurz darauf auf Twitter.