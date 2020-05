Rassismus-Report: Corona-Krise verstärkt Hass im Internet

Appell von Zadic: "Nicht an Alltagsrassismus gewöhnen"

ZARA-Geschäftsführerin Barbara Liegl begrüßte in diesem Zusammenhang den von der Bundesregierung angekündigten Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung. Sie appellierte an die Verantwortlichen, sich dafür die Forderungen von ZARA anzusehen. SP-Abgeordnete Schatz appellierte, dass "nicht nur die Opposition, sondern insbesondere auch die ExpertInnen aus der Sozialen Arbeit, den NGOs und der Wissenschaft in die Erstellung des Aktionsplanes einbezogen werden."

Der Rassismus Report 2019 ist bereits die 20. Ausgabe seit Gründung des Vereins 1999. Insgesamt dokumentierte ZARA in dieser Zeit 18.090 Fälle rassistischer Diskriminierung. Ein Drittel der Fälle wurde von den Betroffen selbst gemeldet. Zwei Drittel der Meldungen kamen von Zeugen. Die gemeldeten Fälle betreffen nicht nur das Internet, sondern auch Diskriminierung im öffentlichen Raum, im Zusammenhang mit Arbeit und Wohnen oder mit der Polizei.

Justizministerin Alma Zadic ( Grüne) appellierte im Zusammenhang mit dem Rassismus Report, "sich nicht an Alltagsrassismus zu gewöhnen!" Rassistische Diskriminierung sei vielfältiger und durch das Entstehen von sozialen Netzwerken niederschwelliger und perfider geworden. "Wir sind also aufgerufen umso stärker dagegenzuhalten", sagte sie in einer Aussendung. Das Justizministerium arbeite "intensiv an rechtlichen Möglichkeiten, Hassposter rascher zu fassen und Betroffenen schneller zu ihrem Recht zu verhelfen."