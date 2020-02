"Ich bin kein Virus": Asiatin wehrt sich mit Schild in der Wiener U-Bahn

Asiatisch aussehende Menschen in Europa stellen in diesen Tagen fest, dass der Sitz neben ihnen in der Straßenbahn frei bleibt. Das Coronavirus zeigt laut mehreren Medienberichten Wirkung - auch ohne Ansteckung. Und Chinesen berichten, dass Mitmenschen plötzlich Angst vor ihnen haben. Oder dass sie im Restaurant nicht erwünscht waren.

Unter dem Hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (Deutsch: Ich bin kein Virus) berichten Menschen asiatischer Herkunft im Internet seit einiger Zeit von ihren Erfahrungen mit Rassismus im Alltag seit dem Aufkommen des Virus. Und in Wien ist zuletzt wiederholt eine Asiatin gesichtet worden, die die mit dem Schild "Ich bin kein Virus" in den Öffis fährt, wie Heute online berichtet. "Viele wissen nicht, dass ein Mensch selbst kein Virus ist", schreibt sie auf Instagram.