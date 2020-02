Folge der Coronavirus-Epidemie: China-Lokalen fehlen die Gäste

Besorgte Anrufer

1200 China-Restaurants gibt es in Österreich. Mehr als 80 Prozent der knapp 16.000 in Österreich lebenden Chinesen arbeitet in solchen Restaurants.Laut Zhu Maozou, Vorsitzender des Vereins chinesischer Kaufleute in Österreich, rufen immer wieder besorgte Gäste in den Restaurants an.

Sie wollen Reservierungen stornieren oder erfragen, ob die Waren aus China kommen – aus Angst, dass diese mit dem Virus infiziert sein könnten.