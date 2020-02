Corona-Virus: Heimkehrer harren zwei Wochen in Quarantäne aus

Um Infektionen gänzlich auszuschließen, werden in den nächsten Wochen mehrmals Untersuchungen durchgeführt, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ).

Am Sonntagabend waren die Rückkehrer, die in der Provinz Hubei aufhältig waren, in Wien gelandet. Sie wurden gemeinsam mit französischen Personen aus der von der Außenwelt abgeschnittenen Provinz ausgeflogen. Das Bundesheer holte sie in Frankreich ab und sie kamen in das Hygienezentrum.

Indes wurden am Montag weitere Verdachtsfälle bekannt. Drei wurden aus Niederösterreich gemeldet, einer aus Tirol und einer aus der Steiermark. Bei letzterem gab es gegen Montagmittag bereits Entwarnung, ebenso bei den Fällen aus Niederösterreich.

Einen sechsten Fall meldete das Land Kärnten. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen Villacher, der am 18. Jänner aus China zurückgekehrt war. Am Montag wurde ein Abstrich bei dem Mann gemacht und zur Analyse nach Wien geschickt. Mit einem Ergebnis ist frühestens am Dienstag zu rechnen. Zwei Personen stammen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, die wegen „milder Atemwegssymptomatik“ eine niedergelassene Ärztin aufgesucht hatten.