Wiens Hygienezentrum: Gesundheitsexperten für heikle Fälle

Als normalsterblicher Wiener Stadtbewohner kommt man mit dem Hygienezentrum in der Rappachgasse (Simmering) in der Regel in Situationen in Kontakt, über die man nicht besonders gerne spricht: Zu einer der bekanntesten Aufgaben dieser städtischen Einrichtung gehört die Entlausung. Immer wieder kommt es vor, dass Schul- oder Kindergartenkinder von dem lästigen Ungeziefer befallen werden. Abhilfe und Beratung finden die Betroffenen im Hygienezentrum.

Ein Angebot, das pro Jahr von 15.000 bis 20.000 Wienern in Anspruch genommen wird. Organisatorisch gehört die Einrichtung zur MA 15 (Gesundheitsdienst der Stadt Wien).

Das Hygienezentrum verfügt auch über ein eigenes Einsatzteam für Desinfektionen (von Räumen, Fahrzeugen oder Gegenständen), die immer wieder auf behördliche Anordnung stattfinden. Etwa im Rahmen des Epidemie- oder Tierseuchengesetzes. Desinfektionen können aber auch privat mit Verrechnung in Anspruch genommen werden.