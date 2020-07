Polizisten sollen Opfer von Schlägerei rassistisch beschimpft haben

Der 16-Jährige wollte eigentlich nur mit seinen Freunden baden gehen. Als der Mann ihnen aber nachging, liefen seine Freunde davon. Er selbst soll von dem Mann aber umgetreten worden sein. Mehrmals habe ihn der Mann an den Beinen und der Hüfte getreten.

Danach sollen noch Freunde des Mannes gekommen sein, diese sollen Elias die Nase gebrochen haben. Erst als andere Jugendliche zur Hilfe eilten, sollen die Männer in Autos gestiegen sein, um zu flüchten.

Gebrochene Nase

Elias berichtet, wie er sich im Teich der Seestadt noch das Blut wegwaschen wollte und danach von seinen Freunden zum mittlerweile eingetroffenen Rettungswagen getragen wurde. "Meine Nase ist gebrochen und ich habe Prellungen am Schüsselbein und am Schienbein", sagt er im KURIER-Gespräch am Dienstag.

Noch immer habe er Schmerzen. Die Wiener Berufsrettung bestätigt, dass zwei Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Ein Video wurde auf Facebook geteilt.