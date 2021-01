1.575 neue Corona-Infektionen in Österreich

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hat es in Österreich 1.575 Neuinfektionen gegeben. Dies sind etwa gleich viele Fälle wie am Vortag (1.536.) Die Zahl der neuen Fälle liegt damit weiter unter der 2.000.

Jedoch bei den Todesfällen musste ein Anstieg verzeichnet werden. 72 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit sind mit heutigem Stand (12. Jänner 2021) österreichweit 6.819 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

Die Zahlen aus den Bundesländern