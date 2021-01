1.486 neue Corona-Infektionen in Österreich

Nach den niedrigen Zahlen vom Montag ist der Wert am heutigen Dienstag erneut höher und liegt bei 1.486 Neuinfektionen. Der Wert ist zwar etwas höher als am Montag, dennoch niedriger als beispielsweise am Sonntag oder Samstag. Zudem ist die Zahl im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche ebenfalls um fast 100 Neuinfektionen niedriger.

Nichtsdestotrotz bewegt sich Österreich weiterhin in einer seitlichen Bewegung, eine deutliche Entspannung ist bisher ausgeblieben.

Unterdessen mehren sich die Fragen, ob bestimmte Berufsgruppen bei der Corona-Impfung vor gereiht werden sollen. Dazu unsere aktuelle Frage des Tages: