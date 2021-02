1.241 neue Corona-Infektionen in Österreich

Nachdem die Zahlen am gestrigen Montag höher waren, als am Montag der Vorwoche, sind die Zahlen vom heutigen Dienstag gegen den Trend. Denn mit 1.241 neuen Corona-Infektionen liegt die Zahl fast 200 Infektionen niedriger als vergangene Woche. Das bedeutet in der Folge, dass auch die 7-Tages-Inzidenz sinkt.

Mit 1.569 neuen Genesenen sinkt zudem auch die Zahl der aktiven Fälle. Weiters gibt es 69 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Die Tendenz ist also gut, dennoch sind die Zahlen weiterhin hoch. Dennoch wird es am kommenden Montag zu Lockerungen kommen. Was halten Sie davon?