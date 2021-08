1.229 Neuinfektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag wurden in Österreich 1.229 neue Corona-Infektionen registriert.

Wurden gestern noch 10.782 Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion vermeldet, scheinen in der heutigen Statistik 10.772 Todesfälle auf. Hier dürfte es zu einer Datenbereinigung gekommen sein. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 98 auf 15.203 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 108,98.

Die steigenden Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar: In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 510 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um 57 mehr als am Vortag. 130 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um acht mehr als noch tags zuvor.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 122.109 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 1,01 Prozent.