Folge der Corona-Pandemie: Geburtenrate sank in Österreich

Stärkerer Abfall ab November

Laut einer bereits im Frühjahr publizierten Studie des Demographen Tomas Sobotka von der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) entsprach in Österreich die Entwicklung ziemlich genau dem durchschnittlichen Trend aller analysierter Staaten: Vor Beginn der Auswirkungen der Pandemie gab es leicht rückläufige Geburten, ab November 2020 dann einen stärkeren Abfall (zunächst minus vier, dann minus 5,5, Prozent).

Ein ähnliches Bild habe sich in den Vereinigten Staaten, in Belgien und in Frankreich ergeben - auch dort hat sich der Abwärtstrend in den Geburtenzahlen beschleunigt. In keinem einzigen der untersuchten Länder in der ganzen Welt seien die Geburtenzahlen neun Monate nach Ausbruch der Pandemie bis Jahresbeginn 2021 gestiegen - zum Teil gab es deutliche Einbrüche wie etwa in Spanien (minus 20 Prozent). Für diese Studie mit Beteiligung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock und des Wiener Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital konnten sie für zehn Länder Geburtendaten bis Dezember 2020, für weitere zehn bis Jänner 2021 und für zwei bis Februar 2021 auswerten - darunter 15 EU-Staaten (inklusive Österreich) sowie die Schweiz, die USA, Russland, Südkorea, Taiwan, Norwegen und die Ukraine.