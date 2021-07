Wie sich die Pandemie auf die Geburt unserer Kinder auswirkt

Dennoch hat die Pandemie großen Einfluss auf Geburten sowie die Zeit davor und danach. Laut Hebamme Kayer hat die Nachfrage nach Hausgeburten sowie ambulanten Geburten, bei denen Frauen maximal 24 Stunden nach der Geburt im Krankenhaus bleiben, zugenommen.

Während es bei den Hausgeburten überwiegend beim reinen Erkundigen blieb, sind ambulante Geburten tatsächlich angestiegen. Im Wiener St. Josef Krankenhaus, jene Geburtsklinik, in der 2020 die meisten Babys in Österreich geboren wurden, konnte ein Anstieg um vier Prozentpunkte beobachtet werden. Auch die Zahl der Tage, die Frauen nach der Geburt im Krankenhaus bleiben, ist gesunken. Von April 2019 bis Dezember 2019 blieben Frauen im Schnitt 3,2 Tage mit dem Baby im St. Josef Krankenhaus, ein Jahr später zwischen April 2020 und Dezember 2020 waren es durchschnittlich 2,9 Tage. Diese Beobachtung machten Hebammen auch in anderen Spitälern.

„Das kommt teilweise von den Frauen selbst, etwa weil der Partner und ältere Kinder nicht zu Besuch kommen können. Teilweise fördern auch die Krankenhäuser, dass Frauen früher entlassen werden. Wichtig ist die Nachbetreuung durch die Hebamme zu Hause – die Nachfrage danach ist massiv gestiegen“, erzählt Kayer.