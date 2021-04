Hebammen: „Wir müssen mehr werden“

2.500 Hebammen arbeiten in Österreich. Rund 600 sind in Krankenhäusern angestellt, 530 arbeiten in der freien Praxis.

1.400 Frauen üben den Hebammenberuf neben ihrer Anstellung in Spitälern auch noch frei praktizierend aus. Über ihre Aufgaben und Leistungen informiert das Österreichische Hebammengremium. (www.hebammen.at)

83.493 Neugeborene werden in der vorläufigen Zählung der Statistik Austria für 2020 ausgewiesen. Deutlich weniger als 2019 (84.222), 2018 (84.804), 2017 (87.633). 2020 wurden in Wien 19.108 Babys geboren, ein Minus von 4,1 Prozent. In OÖ waren es 14.748 (-2,1), in NÖ 14.602 (-0,3). Kärnten erreichte mit einem Plus von 1,6 Prozent als einziges Bundesland ein positives Ergebnis.