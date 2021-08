Neue Coronavirus-Variante in Südafrika entdeckt: Noch infektiöser?

In Südafrika und einigen anderen Ländern ist eine neue Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 entdeckt worden, die möglicherweise noch infektiöser als die Delta-Variante ist, berichten jetzt südafrikanische Forscher in einem Preprint, einer von anderen Wissenschaftern noch nicht begutachteten Vorabveröffentlichung einer Studie.

Das Besondere: Diese Variante ist - was die Anzahl der Mutationen betrifft - genetisch am weitesten vom Wildvirus aus Wuhan entfernt, schreibt die Jerusalem Post. "Sie hat den größten genetischen Abstand vom Wuhan-Virus", formuliert es der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding auf Twitter.

Und sie weist mehrere Mutationen auf, die mit einer verringerten Wirksamkeit der Impfstoffe gegen diese Variane einhergehen könnten. Die Forscher (vom National Institute for Communicable Diseases und der KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform) schreiben von einer "beunruhigenden Konstellation an Mutationen".