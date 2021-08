Weniger Neuinfektionen: Mallorca lockert die Corona-Regeln

Mallorca-Urlauber dürfen sich im Zuge der besseren Corona-Lage auf einen unbeschwerteren Aufenthalt auf der spanischen Insel freuen. Die Regionalregierung der Balearen kündigte am Montag in Palma eine weitere Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen an. Nächtliche Versammlungen von Personen, die nicht im selben Haushalt leben, sind auf Mallorca ab sofort nur noch zwischen zwei und sechs Uhr untersagt, teilte Regierungssprecher Iago Negueruela mit.