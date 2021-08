Schatten über der Badesaison: Regen und Corona als Spielverderber

All diese Faktoren hätten es den Betreibern der 146 Freibäder – davon sind 19 sowohl Frei- als auch Hallenbäder – im Bundesland nicht einfach gemacht, sagte Staska. Schon der Start in die Saison am 19. Mai sei schwächer als gedacht ausgefallen. Bei den Besuchern sei eine gewisse Zurückhaltung zu spüren gewesen. „Besonders zu Beginn der Saison gab es oft Wortgefechte im Kassenbereich, weil manche Gäste nicht einsehen wollten, dass sie im Freibad einen 3-G-Nachweis brauchen“, berichtete Staska. Andere Vorgaben, wie der Ein-Meter-Abstand und die Zehn-Quadratmeter-Regel, seien für die Bäderbetreiber gut umsetzbar gewesen.

Baden und Bad Vöslau länger geöffnet

Die meisten Bäder beenden die Sommersaison mit Schulbeginn. „Nur ein paar größere sind bis Ende September geöffnet“, so Staska. Das Strandbad Baden etwa bleibt heuer, wie in den Vorjahren, bis zum letzten Sonntag im September geöffnet. Im Thermalbad Bad Vöslau endet die Sommersaison erst am 26. September. Eine wesentliche Verbesserung der Saisonbilanz erhofft sich der Bädersprecher aber nicht mehr: „Stimmen die Wetterprognosen, ist nicht davon auszugehen, dass der September die Bilanz noch auffetten wird“

In der Aqua Nova in Wiener Neustadt ist das Sportbecken bis Ende Oktober nutzbar, der übrige Freibereich stellt aber mit 12. September den Betrieb ein. Am 11. September ist das Bad wegen des „Nova Rock Encore“-Festivals komplett gesperrt – weil der Parkplatz der Aqua Nova für das Festival genutzt wird. Die Saison im Wiener Neustädter Akademiebad wird ebenfalls bis 12. September verlängert – ursprünglich war hier der 5. September geplant gewesen.