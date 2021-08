Nur mehr eine Impfung pro 100 Einwohner

Können Sie sich noch an die ersten in Österreich eingelangten Impfstoff-Chargen und das Gerangel darum erinnern? An die Wartelisten, die Jubelmeldungen und unzähligen, gleich aussehenden Fotos in den sozialen Netzwerken, die freie, mit kleinen Pflastern beklebte Oberarme und glückliche, obwohl hinter Masken versteckte Gesichter zeigten? An sich vordrängelnde Bürgermeister?

Nun, damit ist es so gut wie vorbei. Wartelisten gibt es keine mehr, die impfwilligen Bürgermeister sind geimpft, nur mehr vereinzelt findet man Impf-Fotos auf Facebook, Twitter & Co. Wer sich impfen lassen wollte, hat das Angebot angenommen. Impfskeptiker und -gegner sind nach wie vor skeptisch bzw. gegen die Impfung.