1.131 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag gibt es in Österreich 1.131 neue positive Corona-Fälle in Österreich. Am stärksten betroffen ist wieder die Bundeshauptstadt Wien mit 392 Fällen. Einen neuen Rekord an Neuinfektionen gibt es aber in Niederösterreich. Dort wurden 223 neue Infektionen gemeldet.

Weiters gibt es 163 neue Corona-Fälle in Oberösterreich und 116 in Tirol. Zudem gibt es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.