Regen als Segen: Hoffnung für die Sommersaison am Neusiedler See

Interessantes Detail am Rande: Die Regenfälle fielen mit dem Orthodoxen Osterfest zusammen, das am Sonntag gefeiert wurde. Erst zwei Monate zuvor, am 18. Februar, hatten die Orthodoxen zur Wasserweihe in den Seewinkel geladen. Offensichtlich mit Erfolg.

Neun Zentimeter für historischen niedrigen Wasserstand

Was den Neusiedler See betrifft, der sich ja zum Großteil nur aus Niederschlägen speist, befindet sich der Wasserstand mit aktuell 115,09 Metern über Adria am Montag weiterhin unter dem Vorjahresniveau und damit auf dem historischen Tiefststand seit Beginn der Messungen im Jahr 1965.