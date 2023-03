EU-Millionen für den Erhalt der Lacken im Seewinkel

Mit der Entwicklung rund um den Neusiedler See beschäftigt sich auch das neue Buch „Das Ende des Neusiedler Sees? Eine Region in der Klimakrise. Herausforderungen. Perspektiven. Lösungen“, erschienen im Residenz Verlag. Das Weißbuch mit prominenter Beteiligung, wissenschaftlicher Expertise und persönlicher Note erklärt den Neusiedler See zum „Patient Zero“ und zeigt Chancen für eine Region der Zukunft auf, die es durch die Klimakrise geschafft hat.

Präsentiert wird das Werk am Montag in Wien, am Podium diskutieren Johannes Ehrenfelder (Nationalparkgesellschaft), Matthias Grün (Esterhazy Privatstiftung), Winzer Josef Umathum und Gunnar Landsgesell (redaktionelle Leitung Weißbuch).