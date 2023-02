Ausgebadet? Wie der Tourismus am Neusiedler See reagiert

Allein die Gemeinde Podersdorf am See verzeichnete 2022 ĂŒber 380.000 NĂ€chtigungen. Angesichts der Entwicklung des Wasserstands im Neusiedler See sind allerdings eher frĂŒher als spĂ€ter Alternativen zum Baden und Segeln gefragt.

Bouldern, Work-out & Co.

In der Seegemeinde reagiert man jetzt noch intensiver auf die sich Ă€ndernden Rahmenbedingungen und hat deswegen unlĂ€ngst einen Ideenwettbewerb ausgerufen: Gesucht sind die neuen Trendsportarten, mit denen ein neues, insgesamt sechs Hektar großes Areal am Nordstrand bespielt werden soll.