Zuleitung zum Neusiedler See: Burgenland prüft weiter alle Optionen

Die Zuleitung bringe dem Wasserstand außerdem lediglich zehn Zentimeter pro Jahr. "Das geht bei 30 Grad im Sommer binnen zehn Tagen verloren", so Kohler. Dass man im See weiter schwimmen kann, werde sich damit ohnehin nicht ausgehen. "Den See retten, heißt, die Dotierung verhindern", betonte er.

Anders sieht das Hydrologe Georg Wolfram, der auch für das Land ein Gutachten erstellt hat. Er hielt fest, der See brauche zwar keine Zufuhr, er vertrage sie aber sehr wohl. Schon in der Vergangenheit sei er bei Hochwasser etwa mit Wasser aus der Donau überschwemmt worden und habe überlebt. "In dem Ausmaß, wie es jetzt angedacht ist, verträgt der See eine Wasserzufuhr", betonte er.

Klar sei aber auch, dass er damit nicht komplett aufgefüllt werde, sondern: "Man kann Niedrigwasserstände länger halten und auf Niederschlag warten", meinte Wolfram. Es werde somit nicht ein Badesee, sondern eine Wasserfläche erhalten, um das Mikroklima und das Ökosystem zumindest auf einer Restfläche zu bewahren.