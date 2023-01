Neusiedler See: Ungarns Grüne protestieren gegen Wasserzuleitung

Die ungarischen Grünen LMP sprechen sich gegen die geplante Wasserzuleitung aus der ungarischen Moson-Donau in den Neusiedler See aus. In einer Aussendung forderte die LMP die Regierung am Donnerstag auf, von dem Plan des Ausbaus des Moson-Donau-Bewässerungskanals von Jánossomorja bis zur Staatsgrenze Abstand zu nehmen und mit der österreichischen Seite nach einer „umweltfreundlichen“ Lösungen zu suchen.